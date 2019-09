Viola, domani test amichevole contro Planet Catanzaro

La Pallacanestro Viola sarà impegnata domani in un test amichevole. Il match contro il Basket Planet Catanzaro si svolgerà mercoledì 18 settembre alle 16 al Palacalafiore di Reggio Calabria, impianto dove il team sta svolgendo la preparazione fisica. La formazione neroarancio guidata da coach Paolo Moretti affronterà la formazione di serie C Gold per il secondo match di preseason.

Durante la partita sarà presente una postazione del Supporters Trust Violarc per rafforzare la campagna informazioni e adesioni già nel vivo da settimane.

Dettagli Creato Martedì, 17 Settembre 2019 15:31