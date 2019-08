Viola, il direttore sportivo sarà Paolo Tripodi

Il progetto va avanti e la Pallacanestro Viola si struttura sempre di più: il direttore sportivo sarà Paolo Tripodi. Classe 1989, nonostante la giovane età vanta già una certa esperienza a livello dirigenziale. Tripodi, infatti ha già prestato i suoi servigi professionali alla polisportiva Val Gallico per tre anni e alla Scuola Basket Viola per uno. Con il Val Gallico, nel suo primo anno da dirigente, ha ottenuto una trionfale promozione dalla serie D alla serie C, a punteggio pieno (18 gare, 18 vittorie). Con la Scuola Basket Viola è arrivato a disputare la semifinale di serie C silver contro l'Enjoy Lamezia.

Il suo è un profilo fortemente voluto dal Gm Giuse Barrile, con il quale ha collaborato spesso, anche negli anni scorsi. Grande appassionato e ottimo conoscitore della pallacanestro regionale e nazionale, Tripodi si dice entusiasta del progetto della squadra neroarancio: «Penso che la Viola non potesse morire, questo è un progetto valido perché parte dall'anima della nostra squadra: i suoi tifosi. Le nostre prospettive? Certamente vogliamo disputare un campionato competitivo per cercare di arrivare più in alto possibile».

