Basket: la Vis Reggio Calabria impreziosisce lo staff con Salvatore Cannata

La Vis Reggio Calabria comunica di aver affidato l'incarico di preparatore atletico per la stagione 2019-2020 a Salvatore Cannata

Laureato in scienza motorie,istruttore sala pesi, preparatore fisico regionale, la scorsa stagione ha ricoperto con ottimi risultati il ruolo di preparatore fisico dell'Orsa Basket Barcellona.



La società del vicepresidente Giovanni Barilà si è voluta dotare di una figura chiave necessaria per migliorare le abilità fisico-atletico-coordinative dei giovani atleti. I reggini come è noto, puntano forte sul settore giovanile , la stagione ormai alle porte vedrà i bianco amaranto impegnati nel campionato di serie C e nel campionato nazionale under 18 di eccellenza. In queste ore la Vis sta definendo accordi con altre società e nei prossimi giorni verranno annunciati importanti innesti 2003,2004,2005. Intanto Coach D'Arrigo ha fissato l'inizio della preparazione , i giovani bianco amaranto si ritroveranno al palabotteghelle il 25 Agosto. Nei prossimi giorni sono attese importanti novità, l'under 18 potrebbe non essere l'unico campionato d'eccellenza per la Vis Reggio Calabria.

Società,staff e tifosi danno il benvenuto al Dott. Salvatore Cannata augurandogli buon lavoro.