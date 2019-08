Calafiore e Neri: due nomi storici per lo staff della Viola

Saranno loro ad avere in mano la salute dei nostri atleti: Giovanni Calafiore, medico sociale, e Saverio Neri, preparatore atletico. Due nomi che per i tifosi Neroarancio significano molto.

Il dottor Giovanni Calafiore è sinonimo di Viola Reggio Calabria. Con la sua presenza ha accompagnato tutti i momenti della squadra Neroarancio, già da pochi anni dopo la fondazione (avvenuta proprio il 14 agosto del 1966). Il dottore è onnipresente nelle vicende della nostra squadra, legato ai suoi colori per sempre, vera colonna della nostra storia.



Anche quello del professor Saverio Neri è un volto noto ai tifosi della Viola: Maestro dello Sport, dal 2001 al 2005 è stato preparatore atletico del Nuovo Basket Viola in A1 e B, portato al basket dopo anni di proficua attività in altri sport, anche per merito del nostro Gm Giuse Barrile. Nella sua bacheca le esperienze con la Reggina, la Volley Mangiatorella e, l'anno scorso, il ritorno in Neroarancio da parte integrante della "banda Mecacci".