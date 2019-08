Basket in carrozzina, Eva Cugliandro nominata delegato regionale FIPIC Calabria

Amelia Eva Cugliandro è stata nominata Delegato Regionale FIPIC Calabria e Consigliere CIP Calabria. La Fipic del Presidente Zappile ha dato fiducia all'ex vice presidente reggino, premiando tre anni di impegno, sacrifici e – si legge in un comunicato stampa - volontà di cambiamento, teso alla crescita di tutto il movimento ed alla consapevolezza dell'esistenza di tanti giovani calabresi pronti ad approcciarsi al mondo del basket in carrozzina.

"Nuova avventura solo formalmente - dice Cugliandro - perché in sostanza continuerò nel percorso già intrapreso con la nascita della Reggio BIC, per far capire che non c'è limite fisico o mentale che possa ostacolarti nell'avere una vita "normale", dove lo sport è una parte imprescindibile per la crescita della persona a 360°".

Intanto il nuovo Delegato Regionale è stato ospite del Presidente Scagliola del Cip Calabria, che ha accolto con entusiasmo l' avv. Cugliandro anche in veste di neo consigliere, preannunciando i prossimi obiettivi, che saranno raggiunti in sinergia, nell'ottica del motto "lo sport di tutti e per tutti".

Venerdì, 09 Agosto 2019 18:22