Basket: l'arbitro Francesco Praticò vola in serie A2

Un salto incredibile, fino alla serie A.

Il Basket Calabrese ha un nuovo arbitro in cadetteria che si va ad aggiungere al reggino Michele Capurro ed ad Alberto Scrima da Catanzaro.

Dopo la lieta notizia della promozione in Serie B del giovane Samuele Riggio da Siderno, questa volta è Reggio Calabria ad esultare.

Francesco Praticò, arbitro classe 1988 sale di categoria ed arbitrerà nella stagione 2019-20 nel campionato di Serie A2.

Un percorso d'eccellenza nato tanti anni fa quando, un valido giocatore e tiratore da tre punti nei campionati nazionali (ha esordito come atleta in Serie A1 con la Viola Reggio Calabria) decise di immergersi al cento per cento nel mondo arbitrale.

Una notizia importantissima per tutto il movimento basket che può finalmente sorridere per una notizia importantissima: il lavoro, il carattere, e la professionalità del bravo Praticò è stata finalmente premiata.