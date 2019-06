Basket: il Cus Cosenza vince il titolo regionale under 18

Il Cus Cosenza vince la finalissima del campionato regionale Under 18 e si laurea Campione di Calabria.

Bella cornice di pubblico al PalaFerraro e successo per il team di Coach Simona Pronestì contro una incerottata ma combattiva Cestistica Gioiese.

Primi due quarti combattuti e gara maschia con il Cus avanti.

La gara cambia dopo l'intervallo lungo e si decide in chiave definitiva con il super quarto periodo del Cus.

Non basta il positivo rientro in campo di un Peppe Russo non al top ma comunque incisivo nella sfida.

Prova di gruppo massiccia per il Cus Cosenza: Cersosimo,Galdini, Lo Gallo,Falzetta e Gallo chiudono in doppia ma è il gruppo che ha convinto fino all'82 a 52 finale.

Cus Cosenza-Primi Anni Cestistica Gioiese 82-52

(22-9,16-17,13-12,31-14)

Cus Cosenza:Cersosimo 16,Galdini 15,Mazzotti,Lucente 3,Carbone,Lo Gullo 11,Falzetta 16,Tabasi,De Rito 4,De Grazia 7,Donato,Gallo 10.All Pronestì Ass Sabato

Gioiese:Corvo 4,Laruffa 2,Musumeci 9,Russo 14,Ventre 12,Pizzichemi,Dattola 2,La Rosa ,La Rocca 8,Lollio,Pirrello.

Arbitri Riitano e Riggio