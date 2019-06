Basket, Vis Reggio Calabria: Under 18 di Eccellenza nel mirino

"Un sogno fino a qualche anno fa, un ipotesi che oggi sta diventando sempre più concreta. In questi giorni la Vis Reggio Calabria dovrebbe staccare il ticket per la partecipazione al campionato under 18 d'eccellenza. Dicevamo un sogno, considerato che la partecipazione a questo torneo nazionale è consentita ad un massimo di 72 squadre ed è riservato alle società cestistiche più importanti della Serie A e della Serie A2, con squadre blasonate e plurititolate, sia a livello senior che giovanile. I Dirigenti Vis sono già al lavoro per puntellare il roster d'eccellenza che verrà guidato da Coach D'arrigo; questo traguardo da grande lustro al network amaranto che con pazienza e lungimiranza sta puntando sempre più a far crescere i propri giovani talenti". E' quanto si legge in una nota della Vis Reggio Calabria.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Giugno 2019 14:20