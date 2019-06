Basket giovanile, amichevole con la Jumping per gli atleti calabresi

Ancora al lavoro, ancora di domenica con un doppio appuntamento.

I classe 2006 sono pronti per un nuovo raduno.

Si aprono nuovamente le porte del PalaCalafiore di Reggio Calabria per un raduno mattutino in programma domenica 23 giugno 2019. Lo stesso, proseguirà nel pomeriggio alle ore 15.30 con un'amichevole programmata contro la Jumping Basket di Umberto Gira nella Palestra Boccioni.

La Fip Calabria ed il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì hanno convocato una lunga lista di atleti pronti a scendere in campo

Il team è coordinato dal Dirigente Fip Roberto Priolo.

I Coach sono Raffaele Li Calsi e Marco Pensabene.

Il Preparatore fisico territoriale di Calabria Valerio Tolomeo sarà affiancato dal preparatore Santo Vazzana.

Ecco la lista dei convocati.

Elenco atleti

1 Amelio Emanuele 2006 Catanzaro Centro Basket

2 Augello Luca 2006 Basketball Lamezia

3 Basile Kevin 2006 SMAF CZ

4 Botta Pierfrancesco 2006 ASD Pollino Basket Castrovillari

5 Calarco Emilio 2006 Vis RC

6 Corsaro Michele 2006 Scuola di Basket viola

7 Gianturco Claudio 2006 Catanzaro Centro Basket

8 Idone Giuseppe 2006 Nuova Jolly

9 Mallone Giuseppe 2006 Scuola di Basket viola

10 Martorano Matteo 2006 ASD Basket Alan Gioia Tauro

11 Megna Gabriele 2006 SMAF CZ

12 Musolino Alessandro 2006 Scuola di Basket viola

13 Nicolò Sebastiano 2006 Nuova Jolly

14 Pullano Christian 2006 SMAF CZ

15 Schiavone Francesco 2006 Jumping Reggio Calabria

16 Surace Andrea 2006 Aquilone Basket RC