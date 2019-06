Under 20, Scuola di Basket Viola campione regionale

La Scuola di Basket Viola fa il bis e dopo aver vinto il campionato regionale Under 14 si conferma anche nel girone Under 20.

Il campionato si è fermato al girone regolare ed alla successiva fase ad Orologio e non si è disputata nessuna finalissima.

I nero-arancio allenati da Francesco Barilla hanno battuto la resistenza regionale dei vice campioni, i giallo-rossi della Mastria Vending Catanzaro, dell'Enjoy Lamezia, Nuovo Basket Soccorso, Vis Reggio, Basket Pellaro e Botteghelle Basket.

Nel roster nero-arancio hanno giocato con profitto atleti che hanno contribuito al lavoro della prima squadra di Matteo Mecacci con la Viola Reggio Calabria come Giovanni Scialabba, Simone Ciccarello, Andrea Muià, Djordje Grgurovic e Nino Gullì.

Nel roster hanno ben figurato Pandolfi,Scorza,Mandalari, Freno e Pizzimenti senza dimenticare l'apporto di Ziino,Arcudi,Giovinazzo e Campolo.

Il lavoro di Coach Barilla è stato supportato dai dirigenti Andrea ed Alessio Cimino.