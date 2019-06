Jamboree Calabria: sorrisi e canestri a Rende

Sabato 1 Giugno è andato in scena il Jamboree regionale esordienti Calabria, riservato ai bambini nati negli anni 2007-2008 e alle bambine 2007-2008-2009 di tutta la regione.

Il Palacus di Rende(cs) ha accolto oltre 60 miniatleti provenienti dalle società di tutto il territorio regionale e i loro genitori per un pomeriggio di gioco, divertimento e condivisione che solo il Minibasket può regalare.

Molte le società presenti: Abacos, Pollino, jumping,Soccorso, Scuola basket Viola, Smaf, Joy Basket, Lamezia Basketball, Vis, Pgs, Chicos.

I bambini e le bambine sono stati suddivisi in 4 maxi squadre (blu,rossa,gialla e verde) che si sono sfidate in un quadrangolare di 5c5.

Grande collaborazione da parte degli istruttori minibasket presenti ai quali sono stai affidati i team e l'arbitraggio delle gare (Marco Impresa, Fabio Pirillo, Francesco Pullano, Gabriele Barreca, Mario Carbone, Francesco Cosentino, Maria Megali, Tania Bostan,Adele Scopelliti e Umberto Gira) che hanno dato il loro contributo alla realizzazione della manifestazione ben coordinati dalla Responsabile regionale Claudia Soppelsa e supportati dai preziosi Fabio Lorenzi e Marco Cundari rispettivamente delegato Fip per la provincia di Cosenza e Responsabile Minibasket per la medesima zona.

La manifestazione è stata un'ottima occasione di confronto e di socializzazione sia per i miniatleti e le miniatlete che per i loro istruttori che hanno potuto, in un clima gioviale e festoso, trovare dei momenti di condivisione e di crescita rispetto al loro percorso sportivo nel mondo della pallacanestro.

I saluti finali sono stati un invito a continuare la loro avventura con questo meraviglioso sport e non smettere mai di divertirsi nel praticarlo.