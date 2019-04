L'ufficiale di campo Alessandra Iazzolino designata per la finalissima del Trofeo delle Regioni

La Calabria vola in finale al Trofeo delle Regioni Cesare Rubini per il secondo anno di fila.

No, non stiamo parlando dell'aspetto agonistico delle rappresentative maschili e femminili ma del settore degli Ufficiali di Campo che, anche in questa stagione raccoglie soddisfazioni su soddisfazioni.

Ricordate la finalissima della passata stagione con l'Ufficiale Francesca Rizzuto da Cosenza in finalissima?

Oggi, il Comitato Fip Calabria può comunicare con grande soddisfazione che l'ufficiale Alessandra Iazzolino di Rende (CS) è stata designata al referto per la Finale femminile 1°/2° posto del Trofeo delle Regioni di Salsomaggiore Terme (PR) LOMBARDIA – LAZIO creando un importante ripetizione della grande soddisfazione della passata stagione.

La gara di finale si giocherà alle ore 16:30 nel Palasport di Salsomaggiore Terme in diretta streaming su www.fip.it/trofeodelleregioni.

Alessandra Iazzolino ha fatto parte della squadra CIA Calabria durante la kermesse nazionale rappresentata dai fischietti Daniele Benedetto di Reggio Calabria e Alessio Tolomeo di Catanzaro e dalla ufficiale reggina Elisa Pellicanò.