Riscossa in rosa: la Calabria femminile batte la Basilicata

Grande riscossa della selezione calabrese in rosa al Trofeo delle Regioni "Cesare Rubini" 2019.

Dopo due sconfitte preventivatili e larghe contro Trentino ed Umbria, le ragazze allenate da Armando Russo e Barbara Gemelli si scatenano e "vendicano" (sportivamente ndr) la sconfitta subita dalla selezione maschile nella mattina del 20 aprile 2019..

Battuta la Basilicata con il punteggio finale di 69 - 49.

Gara in dominio totale per le atlete di Calabria accompagnate dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi e dalla Dirigente Lucia Rossi.

Sorrisi e canestri a "go go" con un primo quarto giocato in assoluta scioltezza.

Il 25 a 8 spiana la strada verso un meritato successo ottenuto sul rettangolo di Parma.

Performance per De Rossi con 26 punti che chiude in doppia cifra accanto ad Alfano e Stelitano.

Domenica 21 aprile 2019 sfida alle ore 9.30 contro la Valle D'Aosta.

Basilicata-Calabria 46-69

(8-25,17-14,5-11,16-19)

Basilicata:Auletta 1,Coretti 8,Domenichiello 8,Molinari 10,Summa,Araneo,D'Angola 4,Di Capua,LamacchiaAcito 9,Mastrogiovanni 4,Nucci 2,Visone .AllBochicchioAss Statuto e Vignola

Calabria:BasileRognetta 6,Centofanti 4,De Rossi 26,Onugha 2,Alfano 10,Borrello,Giacoia 2,Martorano,Montebello,Saccà,Sgarlato 5,Stelitano 14. All Russo e Gemelli