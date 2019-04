Viola-Luiss Roma: prezzi speciali per gli abbonati della Reggina

Dopo la positiva esperienza delle scorse settimane la Mood Project Reggio Calabria ripropone una promozione speciale dedicata agli abbonati della Reggina 1914.

Grazie alla collaborazione con la società amaranto, la Viola comunica che in occasione della gara interna, in programma Sabato 20 Aprile, alle ore 20.30 al "PalaCalafiore", contro la Luiss Roma, la società ha indetto la seguente promozione dedicata agli abbonati della Reggina 1914:

Tutti i possessori di abbonamento valido per le gare interne della Reggina 1914 potranno acquistare un tagliando per Mood Project Reggio Calabria – Luiss Roma con uno sconto del 20% rispetto ai prezzi standard previsti per il match.

Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per la gara del "PalaCalafiore", previa esibizione dell'abbonamento e di un valido documento d'identità al momento dell'acquisto sia presso il "Pianeta Viola" che il "PalaCalafiore".

Questi i prezzi dedicati agli abbonati amaranto :

• Parterre Centrale : € 12.00

• Parterre Laterale: € 8.00

• Tribuna: € 6.50

• Curva: € 5.50