Viola, Paesano: “A Roma ci aspetta una gara fisica, vogliamo mantenere il quinto posto”

Ai microfoni di Break In Sport, magazine radiofonico in onda su Radio Antenna Febea, ha parlato Alessandro Paesano.

Il pivot romano alla vigilia della trasferta di Roma ha parlato delle insidie che il match contro l'HSC potrà riservare.

"Sarà una partita difficile, fisica e combattuta in un campo non facile contro una squadra giovane che corre,difende ed ha le potenzialità per darci fastidio. Dovremo andare li concentrati e fare le nostre cose per cercare di mantenere il quinto posto".

In crescita nelle ultime gare, Paesano sembra essere tornato su standard ottimali.

"Sto ritrovando la fiducia, adesso mi entra anche qualche tiro da fuori che prima di questa stagione non era sicuramente una mia caratteristica ,allenandosi bene i risultati si vedono. Sto dando il massimo".

Una stagione che con ogni probabilità terminerà con il quinto posto in classifica.

"Dobbiamo essere contenti, qualsiasi altra squadra nelle nostre condizioni avrebbe mollato molti mesi prima, esserci ed essere arrivati dove siamo ci rende orgogliosi. Se le cose fossero andate diversamente probabilmente oggi avremmo potuto lottare per il secondo posto. Comunque vada ci teniamo stretto questo quinto posto".

I play off, una post season da vivere con entusiasmo.

"Sta arrivando il momento più bello, il momento della stagione in cui devi essere sempre concentrato, devi subito dimenticare quello che hai fatto la gara precedente e pensare alla prossima. Noi ci stiamo preparando per fare del nostro meglio"