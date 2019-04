Basket: i coach Crespi e Lucchesi a Reggio Calabria per "Ragazze in tiro"

La sesta giornata del progetto Little Women Play Basketball si tè tenuta Domenica 7 Aprile 2019 presso il Palabotteghelle di Reggio Calabria alla presenza dei tecnici azzurri Crespi e Lucchesi. Le atlete e i tecnici dei team sono state inserite nel progetto della FIP " Ragazze in Tiro ", alla presenza dell'allenatore della Nazionale femminile Marco Crespi e del responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili femminili Giovanni Lucchesi. Il progetto della Fip Calabria "Little Woman Play Basketball" ideato dallo staff regionale ed approvato a livello nazionale ha creato questa possibilità unendole ed organizzando un campionato tutto al femminile che le ragazze stanno affrontando con entusiasmo e coesione. Domenica 7 aprile alle ore 11, il PalaBotteghelle è diventato la location dell'incontro delle ragazze impegnate nel progetto con il massimo esponente azzurro del basket femminile in Italia alla presenza di tanti tecnici del basket calabrese sugli spalti, ed ovviamente di ragazze e staff. "Lavoriamo per un miglioramento generale nazionale e non abbiamo alcuna voglia di fermarci – ha affermato Coach Crespi. Anche una piccola percentuale ed una tesserata in più può diventare un segnale per il movimento nazionale ed ovviamente per la Calabria. Ritorno con piacere in questa terra e sono davvero contento che si respiri la voglia di operare nel basket femminile".

Dettagli Creato Domenica, 07 Aprile 2019 14:53