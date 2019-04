Join the game 2019: vincono Scuola di Basket Viola, Lumaka e Bim bum

Pubblico, correttezza passione ed un esperimento riuscito alla grande. L'esordio in un Join The Game regionale dell'impianto del PalaBotteghelle è vincente. Tanta passione ed un lungo pomeriggio di canestri e sfide decisive. Sono quattro le compagini che hanno battuto tutta la concorrenza regionale ottenendo il pass per le finali che si disputeranno a Jesolo ( VE) il 18 e 19 maggio 2019. Grandissima performances al Join The Game 2019 per la Scuola di Basket Viola. Il team nero arancio firma una splendida doppietta vincendo entrambe le categoria regionali e conquistando la qualificazione per le finali nazionali. Nella categoria Under 13 vincono Giuseppe Mallone, Michele Corsaro, Alessandro Musolino e Gabriele Marcianò.

Nella categoria Under 14, invece, trionfo per il quartetto formato da Alessandro Viglianisi, Salvatore Sgarlato, Federico Criaco e Riccardo Privitera. Nelle categorie in rosa, invece, arrivano i successi per la Lumaka Reggio Calabria e per la Bim Bum Basket Rende. La Lumaka Reggio Calabria conferma la tradizione in rosa vincendo con in scena Lara Borrello, Maria Stelitano, Brunella Ferrante e Marisa Iamonte. Nella categoria Under 13,invece, la festa arriva da Praia a Mare grazie ai canestri delle ragazze della Bim Bum: coppa al cielo per Giulia Coluccio, Giulia Calabrò, Simona Bellucci e Beatrice De Franco.