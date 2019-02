Basket, al via la prevendita del match al PalaCalafiore tra Viola e Palermo

E' attiva la prevendita per la gara valida per la 20^ giornata del girone D della Serie B "Old Wild West" in programma Domenica 3 Febbraio alle ore 18.00 presso il "PalaCalafiore" tra Mood Project Viola Reggio Calabria e Green Basket Palermo.

INFO TICKET E PREVENDITA

La società ha confermato la leggera riduzione dei costi dei biglietti anche per questa sfida.

Prezzi:

PARTERRE CENTRALE: 15,00 €

PARTERRE LATERALE : 10,00 €

TRIBUNA : € 8,00

CURVA: € 7,00

OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori "Parterre Laterale e Tribuna" potranno acquistare il biglietto al costo di 5,00 €.

PUNTI VENDITA

Venerdì 1 – Sabato 2 Febbraio

• 10.00 / 13.00 – 16.00 / 20.00 "Pianeta Viola"

Domenica 3 Febbraio

• 16.00/ 18.00 "Biglietteria PalaCalafiore"

Sarà possibile acquistare i biglietti, esclusivamente per i settori "Parterre Laterale" e "Tribuna", anche nei seguenti punti vendita:

• Cordon Bleu – Corso Giuseppe Garibaldi

• Edicola Lanza – Viale Calabria – Traversa VIII

Contestualmente alla consueta prevendita la società ricorda a tutti i tifosi in possesso di un tagliando per la gara Reggina-Catanzaro la possibilità di aderireall'esclusiva promozione loro dedicata.