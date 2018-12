Christmas Cup, seconda edizione di successo

Si è svolta dal 20 al 23 Dicembre al Palabotteghelle la Christmas Cup, kermesse nazionale di basket giovanile organizzata dalla Vis Reggo Calabria, giunta quest'anno alla sua seconda edizione che ha visto scendere in campo le squadre 2002/2003 di Basket Trapani, Pallacanestro Brindisi, Vis Reggio Calabria e Pallacanestro Bagnara .

La competizione, senza deludere le aspettative, ha avuto un grande successo, un meraviglioso momento non solo di basket ma in generale di sport, amicizia e festa. Si sono confrontati alcuni dei migliori prospetti del Sud Italia e giovani atleti delle rappresentative nazionali di Bulgaria , Estonia ed Italia.

La prima giornata di gare ha registrato le vittorie di Trapani su Brindisi e Vis Reggio Calabria su Bagnara. Il giorno dopo i padroni di casa della Vis hanno ceduto di poche lunghezze contro i pugliesi marchiati Happycasa , mentre i siciliani del Presidente Basciano hanno vinto con ampio margine di distacco sulla squadra allenata da Armando Russo. Nella terza giornata si è svolta l'All Star Game e le qualificazioni per la gara da tre punti in cui il dominio dei brindisini è stato assoluto, tanto da mandare in finale due atleti.

Il quarto giorno spazio alle finali. La gara per il terzo ed il quarto posto ha visto un avvincente derby tra Vis Reggio Calabria e Polisportiva Bagnara con la vittoria dei ragazzi del Presidente Messina. I reggini hanno dato spazio a chi ha giocato meno anche in previsione della prossima gara del campionato di eccellenza contro Adrano in programma al palabotteghelle il prossimo 28 Dicembre. La Finalissima si è conclusa con la vittoria di Trapani e la gara da tre punti e' stata vinta dal brindisino Luca Bellanova.

La Christmas Cup sta diventando un'appuntamento giovanile che da lustro alla nostra città. Gli sforzi organizzativi della società reggina sono sempre maggiori, ma potendo contare sul patrocinio di Regione Calabria e Città Metropolitana, l'obiettivo è quello di migliorare anno dopo anno e riuscire a dare un tocco internazionale alle kermesse natalizia per rendere questo torneo sempre più rilevante per la pallacanestro giovanile italiana.