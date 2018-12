Basket: Massimo Bianchi è "allenatore benemerito"

Significative notizie in arrivo dalla Calabria del Basket.

Su segnalazione della Fip Calabria, e su approvazione della Fip Nazionale, il basket registra una nuova tessera di "Allenatore Benemerito" che va a seguire la tradizione del Coaching regionale che ha visto negli anni scrivere nomi su nomi nella hall of fame dedicata agli allenatori d'Italia: Massimo Bianchi entra a far parte della lunga lista di allenatori insigniti di tale riconoscimento.

"Il riconoscimento vuole rappresentare un attestato di gratitudine da parte della Fip nei suoi confronti"- si legge nella motivazione.

Massimo Bianchi, milanese ma reggino d'adozione è nato e cresciuto nel settore giovanile della grande Cestistica Piero Viola del Giudice Giuseppe Viola.

Bianchi ha scritto pagine infinite del basket giocato: il suo numero cinque e la scalata dalla B alla serie A1 della Viola di Coach Benvenuti rappresenta una storia leggendaria e probabilmente irripetibile.

Gli assist per Campanaro, Kupec, Hughes, gli anni con Tonino Zorzi, una leadership da direttore d'orchestra rivisitata successivamente nei suoi anni da allenatore.

Come Coach ha mosso i primi passi nel settore giovanile creato da Gianfranco Benvenuti , passando per svariate esperienze in tutta Italia.

Ha allenato un numero incredibile di atleti sfornati dal settore nero-arancio vincendo un titolo cadetti del 1995 in compagnia di Gaetano Gebbia.

Ha guidato la compagine nero-arancio nella ripartenza dalla Serie B nel 2009-10 e non solo. Ha allenato la Pallacanestro Palmi, Brindisi, Teramo, Imola, Massafra, Scafati, Napoli e Matera ritornando nella sua Viola nella stagione 2015-16 con il ruolo di Assistente.

Il Presidente del Comitato Regionale Fip Paolo Surace ha affermato: "E' l'ennesima dimostrazione di quanta qualità e professionalità ci sia nella nostra terra. Abbiamo allenatori straordinari che hanno scritto pagine e su pagine del nostro basket dai quali imparare tanto e con un vissuto cestistico straordinario. Complimenti al Coach Massimo Bianchi esempio di meticolosità e personalità da allenatore e mito assoluto da atleta.".