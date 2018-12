Basket, Centro Tecnico Federale: appuntamento natalizio allo 'Scatolone' di Reggio

Il Comitato Regionale Calabria, in accordo con il Settore Squadre Nazionali Femminile, ha istituito una ricca giornata riguardante il Centro Tecnico Federale in rosa.

La Fip calabrese ha convocato per l'allenamento in programma sabato 22 dicembre 2018 presso la Palestra Viola (Scatolone) di Reggio Calabria una lunga lista di giocatrici che saranno guidate dalla Dirigente del Comitato Regionale, Lucia Rossi, dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi.

I Coaches saranno Armando Russo e Barbara Gemelli. Il Preparatore fisico è Santo Vazzana.

Lo staff medico sarà composto dal Dottor Vincenzo Tripodi e della fisioterapista Rossella Falcomatà.

Il formatore del Cna è Coach Iracà.

Ecco le convocate:

ALFANO VALERIA 2004 CZ CENTRO BASKET

AMBROGIO MARIACHIARA 2004 LUMAKA BASKET RC

ARAGONA FEDERICA 2005 LUMAKA BASKET RC

BALDASSAR FRANCESCA 2004 LUMAKA BASKET RC

BARILLA' FEDERICA 2005 LUMAKA BASKET RC

BASILE ROGNETTA ANNA M. 2004 LUMAKA BASKET RC

BIASI CHIARA 2005 LUMAKA BASKET RC

BORRIELLO LARA 2005 LUMAKA BASKET RC

BOSSI ANNA GIULIA 2005 SMAF CATANZARO

CONCOLINO CATERINA 2004 SMAF CATANZARO

DEROSSI FEDERICA 2005 US CZ CENTRO BASKET

FERRANTE BRUNA 2005 LUMAKA BASKET RC

FERRARO MARIA TERESA 2005 US CZ CENTRO BASKET

FOTI ELENA 2004 LUMAKA BASKET RC

GILIONI GIULIA 2004 BASKET PELLARO

IAMONTE MARIA TERESA 2005 LUMAKA BASKET RC

LEO MARTINA 2005 LUMAKA BASKET RC

LOTORTO DAMIANA 2005 LUMAKA BASKET RC

MANTI ALESSANDRA 2004 LUMAKA BASKET RC

MARTORANO MARTA 2005 VIS REGGIO

MONTEBELLO MARTA 2004 US CZ CENTRO BASKET

NOAMANE HALIMA 2005 LUMAKA BASKET RC

NORDO DANILA 2004 L'AQUILONE RC

PANARO SILVIA 2005 US CZ CENTRO BASKET

PISANO MARIA FRANC. 2005 B. ROSARNO

PRATICO' GIULIA 2005 LUMAKA BASKET RC

QUATTRONE GRETA 2005 L'AQUILONE RC

RIZZICA LUCILLA 2005 LUMAKA BASKET RC

ROMEO GIULIA 2005 BASKET YMCA SIDERNO

SACCA' MANUELA 2005 EUTIMO LOCRI

SCAPPUCCI COSTANZA 2005 LUMAKA BASKET RC

SCOCCHIERI LILIANA 2004 EUTIMO LOCRI

SGARLATO ALESSIA 2005 BASKET YMCA SIDERNO

SGRO' SIMONA 2005 VIS REGGIO

SILVA SOFIA 2005 L'AQUILONE RC

SIRACUSA ALESSANDRA 2005 LUMAKA BASKET RC

SPILINGA ELIANA 2005 EUTIMO LOCRI

STELITANO MARIA 2005 LUMAKA BASKET RC

SURACI SARA MARIA 2005 LUMAKA BASKET RC