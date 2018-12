Cosenza fa festa con il minibasket

Venerdì 21 dicembre 2018 si apriranno le porte del PalaCus di Rende.

Il Comitato Fip Calabria grazie all'operatività della sezione di Cosenza per festeggiare la fine delle attività cestistiche dell'anno 2018, ha pensato di organizzare una festa con e per i bambini di Cosenza e Provincia.

L'organizzazione dell'evento è coordinata dal Comitato Provinciale Fip Cosenza in collaborazione con la società Cus Cosenza.

"Natale è un momento importante per tutta la comunità – ha dichiarato il delegato Fip per la provincia di Cosenza Fabio Lorenzi-

Invito tutti gli sportivi a partecipare tutti in massa per celebrare l'inizio delle feste natalizie e provare a dare un segno tangibile che la Provincia di Cosenza è unita per portare avanti questo meraviglioso sport.

Abbiamo organizzato una festa con e per i nostri bambini che rappresentano il futuro del nostro sport e della nostra città".