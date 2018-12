La FIP piange la scomparsa del padre del basket pitagorico

La Fip Calabria e tutto il movimento cestisti calabrese piangono la scomparsa di una figura importantissima per tutto il basket calabrese.

E' venuto a mancare Egidio Carbone, delegato della Provincia di Crotone per il Comitato Regionale Fip.

Ha guidato per tanti anni la New Team di Crotone, compagine che è riuscita a vincere la C regionale facendo volare il basket pitagorico nella vecchia C nazionale.