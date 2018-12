Farmacia dott.ssa Pellicanó R.C. BIC realizza l’en plein

Reggio Calabria vince e convince pur mostrando ancora un grande potenziale, non ancora espresso del tutto. Il campo del Lecce si sapeva fosse ostico, ma pur essendo la prima uscita assoluta del collettivo al completo di tutti i suoi pezzi più pregiati, ha mostrato un gioco a tratti inarrestabile per gli avversari pugliesi. È solo l'inizio, Rossetti e compagni sanno bene che dovranno lavorare tanto per crescere il più possibile per tattica e condizione fisica. Tutti gli atleti a disposizione del club reggino stanno dimostrando di essere un arsenale interminabile per le tantissime soluzioni da poter sfruttare in campo e questa sembra la strada giusta per raggiungere il proprio obiettivo. La prossima settimana finalmente ci sarà la prima partita casalinga per la squadra del Presidente De Felice, in cui la città di Reggio Calabria potrà assistere ad un vero e proprio spettacolo. Ed allora, invitiamo il pubblico reggino all'appuntamento di Sabato 8 dicembre alle ore 18.00 al PalaCalafiore per la sfida tra la Farmacia dott.ssa Pellicanó R.C. BIC ed il Palermo, che si preannuncia molto avvincente.

Lupiae Team Salento - Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C. BiC : 34-61

Parziali: 5-18; 16-29; 25-46;

Lupiae Team Salento (LE):

De Nuccio 2, Magrí 4, Spedicato 10, Calò 11, Caicedo 3, Guarascio 2, Bottazzo 2, De Giorgi n.e., Longo, Ingrosso, Gioia, Bozzicolonna.

All. Calò ass.; All. Bortone

Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C. BiC: Gustavsson 22, Rossetti 19, D'Anna 6, Rukavisnikovs 4, Quaranta 5, Fabris 2, Cugliandro G. 1, Veinbergs 2, Sorrenti, La Terra, Sala.

All. Cugliandro A.; ass. All. Furfaro