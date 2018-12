La Scuola Basket Viola vince allo scadere: decide Soldatesca

La capolista Scuola di Basket Viola si conferma tale ma tremando e vincendo allo scadere nella sfida del sabato in C Silver.

E' servito un canestro allo scadere del veterano Vittorio Soldatesca per regalare i due punti alla compagine nero-arancio.

La Virtus Catanzaro parte bene prendendo vantaggio e sciorinando un buon basket..

I giallo-rossi giocano una grande partita e sfruttando le pesantissime assenze degli ospiti: la capolista si è presentata al Palapulerà senza i giovani Mandalari e Fiorillo e senza due pedine del quintetto come il play Barrile e l'esterno Pandolfi, entrambi infortunati.

Il team di Coach Polimeni recupera nel secondo quarto.

La gara, da quel momento è vissuta punto su punto.

Da un lato ci sono gli ex Commisso e Frascati ad impensierire gli ospiti: dall'altro Giovanni Scialabba e Simone Ciccarello vengono supporti dal miglior Soldatesca della stagione.

Il classe 1983 decide il match: la Scuola di Basket resta in vetta in coabitazione con Rende ma non senza tremare.

Mastria Vending Virtus Catanzaro-Scuola di Basket Viola 66-67

19-10-13-21,13-19,21-17

Virtus:Commisso 13,Miljanic 10,Malkic 3,Naccarato 2,Frascati 12,Mavric 6,Farenza 3,Gallo,Urzino,Citraro 5,Scala 12.All Ceroni Ass Li Calsi

Scuola di Basket Viola:Canale,Gullì 2,Soldatesca 14,Ciccarello 11,Muià,Scialabba 21,Scorza,Sant'Ambrogio,Viglianisi 12,Grgurovic 7,All Polimeni Ass Sant'Ambrogio

Arbitri Cozzoli e Paludi