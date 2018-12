Domani basket protagonista in Sila

La Sila diventa il punto nevralgico del basket in Calabria.

Full immersione di basket tra il PalaQuattromiglia di Rende ed il PalaCus di Via Bucci nella giornata di domenica 2 dicembre 2018.

A Rende si svolgerà la terza giornata del Centro Tecnico Federale Maschile con in scena i talenti nati dal 2004 al 2005.

Al PalaCus, invece, inizia il percorso agonistico legato al progetto "Little Women Basketball".

Il nuovo corso giovanile in rosa riguarda le atlete appartenenti alle annate 2004-2005-2006.

"Domenica è un giorno importante - ha dichiarato il delegato della Fip per Cosenza e provincia Fabio Lorenzi -il progetto "Little Woman Play Basketball" sta riscuotendo un successo anche livello nazionale e la tappa cosentina potrebbe far rinascere l'entusiasmo nella pallacanestro a livello femminile che qui ha avuto anni di altissimo livello, ricordando le gesta del grande Rende. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, la loro formazione continua e la tappa di Rende sarà un altro tassello per la crescita del loro bagaglio tecnico. Siamo orgogliosi di poter ospitare questa doppia tappa di un percorso di crescita continuativo e propositivo".