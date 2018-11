La Viola Reggio Calabria comunica che la gara contro Scauri, inizialmente in programma per Domenica 2 Dicembre alle ore 18.00, è stata rinviata a Martedì 4 Dicembre alle ore 20.30 per indisponibilità del "PalaCalafiore".

Dettagli Creato Martedì, 27 Novembre 2018 15:20