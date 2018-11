Viola Basket, Tripodo (Gd): "Bene posizione Lamberti Castronuovo. Ma gli altri?"

"Crediamo sia positivo che il dott. Lamberti Castronuovo, anche attraverso la sua emittente televisiva, abbia deciso di sposare la causa della Viola Reggio Calabria, raccogliendo e rilanciando l'appello del Sindaco Falcomatà che ha richiamato tifosi e imprenditori a sostenere la nostra amata squadra di basket, simbolo di riscatto per la città.

È un segno di maturità da parte del consigliere metropolitano.

Ciò che è inspiegabile invece è la posizione degli omologhi di Lamberti che costituiscono la minoranza consiliare al Comune, che con una nota avvelenata, hanno attaccato l'iniziativa del Sindaco, dimostrando palesemente di tifare per la sconfitta, contro il sentimento comune di migliaia di tifosi e appassionati che in questi giorni stanno spingendo per la salvezza della Viola.

È evidente che il centrodestra reggino dimostra di essere in leggera confusione o forse, mentre eravamo distratti hanno pensato di rifondare la Casa delle Libertà. Visto che pare ormai chiaro che, tra i vari sparuti esponenti della minoranza, ognuno si prende la libertà di fare un po' come gli pare!". Lo afferma in una nota Katya Tripodo, Segretario Metropolitano dei Giovani Democratici.