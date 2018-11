Reggio: allo "Scatolone" prende il via il progetto "Little Women Basketball"

E' tutto pronto: domenica 11 novembre 2018 inizierà il progetto "Little Women Basketball".

Il nuovo corso giovanile in rosa riguarda le atlete appartenenti alle annate 2004-2005-2006 in arrivo da tutta la regione.

Il percorso giovanile è stato ideato dal Comitato Regionale Calabria ed approvato dal Consiglio Federale nazionale avrà come Dirigente Responsabile Lucia Rossi e come coordinatrice Teresa Nicosia sotto la supervisione operativa del Referente Tecnico Territoriale in rosa Maurizio Arcudi.

La partecipazione delle squadre calabresi è ricca: Alan Basket, Pgs Oradonbosco, Ymca Siderno, Nuovo Basket Soccorso, Vis Reggio, Pantera Rosa, Pollino Castrovillari, Smaf Catanzaro, L'Aquilone Reggio Calabria, Nuova Jolly Reggio Calabria, Centro Basket Catanzaro, Eutimo Locri, Basket Pellaro, Gio & Gio Palmi prenderanno parte al progetto.

I lavori inizieranno alle ore 9.15 allo Scatolone "Palestra Piero Viola" di Reggio Calabria.

Lo slogan per una risalita del movimento in rosa passa dalle parole del filosofo tedesco Kark Theodor Jaspers:"Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere".