Viola-Pozzuoli, al via la prevendita

Ecco le informazioni sui biglietti per la gara Viola Reggio Calabria – Virtus Pozzuoli.

E' attiva la prevendita dei ticket per la gara valida come recupero della 4^ giornata del girone D della Serie B "Old Wild West" in programma Mercoledì 31 Ottobre alle ore 20.30 presso il "PalaCalafiore".

INFO TICKET E PREVENDITA

Prezzi:

PARTERRE CENTRALE : 18,00 €

PARTERRE LATERALE : 15,00 €

TRIBUNA : € 10,00

OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori "Parterre Laterale e Tribuna" potranno acquistare il biglietto al costo di 1,00 €

PUNTI VENDITA

Presso il "Pianeta Viola"

Martedì 30 Ottobre :10.00-13.00 / 16.00 - 20.00

Mercoledì 31 Ottobre : ore 10.00 - 13.00

Biglietteria del "PalaCalafiore" :

Mercoledì 31 Ottobre dalle ore 18.00 sino all'inizio della gara.

Si comunica inoltre che per la gara di Domenica 4 Novembre conto Catania sarà dedicato un prezzo speciale per i tifosi della "Curva Massimo Rappoccio" con la quale nelle prossime ore verrà proposto un incontro alla presenza di società e squadra.