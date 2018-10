Viola corsara a Battipaglia: 61-81

Primo successo esterno per la Viola Reggio Calabria che s'impone al "PalaZauli" di Battipaglia per 61-81. Successo importante e meritato quello dei neroarancio che, dopo un primo quarto equlibrato, hanno dominato per lunghi tratti la gara. Ben quattro gli uomini in doppia cifra per la squadra di Mecacci: Fall (10), Fallucca (15), Carnovali (16) e Mastroianni (12).

Padroni di casa in campo con Murolo, Gambarota, Martino, Locci e il recuperato Ronconi. Neroarancio con il consueto quintetto: Alessandri, Nobile, Fallucca, Fall, Paesano.

Primo periodo con percentuali basse da entrambe le parti. Ronconi è il più attivo dei suoi, Fall sotto canestro tiene a contatto una Viola imprecisa dall'arco. Il libero di Mastroianni chiude la prima frazione 11-12.

Mecacci sceglie l'aggressività di Agbogan e Vitale per alzare l'intensità difensiva e la scelta risulta efficace. Dall'altra parte del campo invece è l'asse Carnovali-Fall a firmare il primo parziale reggino (13-23). Dispenzeri prova a ricucire il gap ma Fallucca ed ancora Carnovali trovano con continuità il canestro. All'intervallo Viola avanti di sedici lunghezze (22-38).

Il terzo periodo si apre con il tecnico sanzionato a Martino. In un quarto spezzettato dai tanti fischi arbitrali, la squadra di Mecacci gestisce con tranquillità il vantaggio maturato. Battipaglia accorcia con le penetrazioni di Ronconi e Murolo (37-50) ma il gioco da tre punti di Agbogan e il solito Carnovali segnano un solco tra le due squadre.

I cinque punti di Murolo aprono l'ultimo periodo. La Viola non perde il giusto atteggiamento difensivo e con un recupero dietro l'altro mette la parola fine al match. Paesano è il mattatore di un'ultima frazione nella quale Mecacci da spazio anche ai giovani Scialabba e Grgurovic. Termina 61-81.

Battipaglia - Viola Reggio Calabria 61-81 (11-12; 22-38; 40-59)

Treofan Battipaglia: Murolo 13, Martino 2, Locci 13, Ronconi 11, Gambarota 9, Dispinzeri 10, Melillo 3, Federico, Visconti, Del Vacchio, Coppa, Vietri. - Coach: Serrelli - Assistente: Amato

Viola Reggio Calabria: Alessandri 7, Fall 10, Fallucca 15, Nobile 4, Paesano 12, Vitale 6, Mastroianni 6, Carnovali 16, Agbogan 4, Grgurovic 1, Scialabba. - Coach: Mecacci - Assistenti: Trimboli, Motta.

Arbitri: Rodia, Napoletano.