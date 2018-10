Incontro Viola-Città Metropolitana

Presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro si è svolto un incontro programmatico sull'impiantistica Sportiva della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in particolare del Centro Sportivo "Pianeta Viola".

Alla presenza del Direttore Generale, dei Dirigenti e funzionari della Città Metropolitana e del Consigliere Delegato allo Sport ed Impiantistica Sportiva, l'Ente ha analizzato, nuovamente, le criticità, le potenzialità e gli sviluppi passati, presenti e futuri della struttura.

All'incontro hanno partecipato la Viola Reggio Calabria, squadra di pallacanestro, rappresentata dall'Amministratore Unico Aurelio Coppolino accompagnato da collaboratori e tecnici.

Il colloquio è stato realista, riflessivo e propositivo.

L'Ente ha ulteriormente illustrato le pendenze esistenti e lo stato delle nuove procedure allo studio e/o già in atto.

La Viola Reggio Calabria, invece, ha illustrato il progetto di riqualificazione del "Pianeta Viola" curato da una società specializzata nel settore.

Sull'argomento è intervenuto il Consigliere Delegato allo Sport ed Impiantistica Sportiva, Demetrio Marino: "Il dialogo con la Società Sportiva Viola Reggio Calabria è sempre esistito ed i continui incontri, voluti dal Sindaco Falcomatà, testimoniano l'esempio della volontà di trovare un punto d'incontro. È necessario precisare che la Viola Reggio Calabria risiede all'interno della struttura del Centro Sportivo "Pianeta Viola" in modo non regolare. La situazione, conosciuta dalla società sportiva, è stata oggetto di una verifica attenta da parte degli uffici amministrativi della Città Metropolitana. È un nostro intento considerare il blasone di un club che ha scritto pagine su pagine dello sport cittadino e che svolge una funzione sociale importante: allo stesso tempo, però, ricordiamo che da amministratori abbiamo la necessità di far rispettare le norme del diritto, dettami fondamentali riferiti a qualsiasi struttura sportiva di proprietà del nostro Ente. Rimaniamo, come sempre, a disposizione del club con il giusto spirito di servizio: allo stesso tempo, ribadiamo che è necessario ristabilire la legalità".