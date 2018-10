Scuola di basket Viola: Simone Ciccarello è una conferma importante

Dopo il super botto Soldatesca, continuano le ufficialità da casa nero-arancio.

La Scuola di Basket Viola comunica di aver confermato l'estro del giovane Simone Ciccarello.

Gemello cestistico del confermassimo Giovanni Scialabba, Ciccarello, classe 2000 campione d'Italia giovane con l'Under 16 della Pegaso di Ragusa rimarrà per il terzo anno di fila in riva allo stretto.

Margini di miglioramento costanti, mano chirurgica dalla lunga e nuovi progressi fisici lo pongono come uno dei giocatori giovani di punta del panorama cestistico meridionale: dalle sue mani è passata larga parte del successo nel campionato interregionale Under 18.

Questa sera alle ore 18 al Pianeta Viola, gli atleti della serie C Silver allenati da CoachPolimeni scenderanno in campo per l'esordio in campionato contro il quotato Nuovo Basket Soverato.