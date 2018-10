Scuola Basket Viola: Nino Gullì risponde presente

La Scuola di Basket Viola ufficializza la conferma del play-guardia Nino Gullì.

Continua a strutturarsi il roster che parteciperà, con un ruolo d'assoluta importanza, al campionato di C Silver.

Il massimo campionato regionale vedrà scendere in campo tutta la voglia di Gullì: giocatore passionale, tecnico e motivato.

Si è presentato al raduno in grande forma ed ha voglia di catturare minuti e la fiducia del Coach: ha giocato tutta la trafila giovanile con la Scuola di Basket, giocando e vincendo i campionati regionali giovanili diventando un protagonista fondamentale nella passata stagione ottenendo la salvezza in C e vincendo il titolo interregionale nel campionato Under 18 d'Eccellenza.