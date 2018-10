Basketball Lamezia: "Prima partita in B lontani da PalaSparti, grande amarezza"

La Società Basketball Lamézia "è spiacente di comunicare che la prima storica partita in Serie B della nostra società non si potrà svolgere nella nostra Casa . Siamo costretti ad emigrare per l'ennesima volta e questa volta ci tocca addirittura andare a Reggio Calabria , per esigenze tecniche di campo".

"È per noi l'ennesima sconfitta quello che doveva essere il giorno più bello della nostra storia sarà invece l'ennesima "Trasferta" casalinga degli ultimi 10 mesi . In virtù di questo ennesimo disagio la Società ha deciso che rinuncerà alla Giornata Gialloblù, che si era riservata negli abbonamenti stagionali . Invece di una giornata tutta a pagamento sarà invece domenica a Reggio la nostra giornata gialloblù con ingresso gratuito per tutti i nostri splendidi tifosi che saranno costretti ancora ad emigrare . Appuntamento a tutti al PalaCalafiore per domenica alle 18 , sperando che sia l'ultima volta . Perché altri ritardi non saranno più tollerati".