Scuola di Basket Viola e Cus Messina: un pomeriggio meraviglioso

Impegni e canestriper la Scuola di Basket Viola. Venerdì 28 settembre 2018 i gruppi giovanili Under 14 ed 15 del network nero-arancio hanno vissuto un bel pomeriggio di sport.

Gli atleti della Cus Messina di Claudio Cavalieri, emozionante atleta con un passato anche alla Viola Reggio Calabria, oggi allenatore dei giovani hanno varcato lo stretto in un buon numero per rodare uomini e schemi in vista degli impegni giovanili di stagione: al Pianeta Viola, hanno trovato una bella accoglienza del team nero-arancio.

Alle ore 16.30 i 2004 di Gianni Tripodi, Responsabile del settore giovanile della Sbvben figurano nei primi due periodi giocando una pallacanestro fluida e determinata: la crescita del Cus, invece,si è notata nella seconda parte di gara.

A seguire, invece, i nati nel 2005 allenati da Francesco Barillahanno replicato e ben figurato sempre contro i rappresentanti in arrivo dalla Sicilia inserendo nel roster nuovi innesti e creando un gruppo ultra competitivo grazie alle sinergie con Basket Pellaro e Ymca Siderno.

Un clima di fratellanza ed amicizia con gli avversari per un test e nuove iniziative che, sicuramente verranno riproposte durante la stagione.