Scuola di basket Viola: il vibonese Scialabba in cabina di regia

In regia ci sarà nuovamente lui.

L'arte del playmaking in terra di Calabria è rappresentata da un giovanissimo di belle speranze che far parte del roster della Serie B e che oggi rappresenta un punto chiave della formazione della Scuola di Basket Viola.

Il sodalizio del Direttore Generale Donato Aveniaconferma uno dei giovani più interessanti dell'intero panorama regionale: Giovanni Scialabba resta in nero-arancio.

Nativo di Vibo Valentia, ha sin da bambino mostrato idee e carattere con la palla in mano: ha militato nella Lumaka, nel Basketball Lamezia ed ovviamente nella Viola dove, nella passata stagione ha avuto la possibilità di esordire in Serie A2.

E' stato una pedina fondamentale nel roster che ha conquistato il titolo interregionale con la Scuola di Basket Viola nel campionato Under 18 d'Eccellenza nella passata stagione diventando fondamentale nelle sfide decisive della stagione.

E' cresciuto molto militando in C Silver Calabria dove ha brillato in fase realizzativa contribuendo alla salvezza del club.

Nel frattempo, il team allenato da CoachPolimeni annuncia un nuovo test amichevole: prima di scendere in campo nel friendly match del primo Ottobre 2018 al PalaMangione di Gioia Tauro contro la Cestistica Gioiese, Muià e compagni giocheranno alle ore 20 di giovedì 27 ottobre 2018 in casa della Lumaka Reggio Calabria.