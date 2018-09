Fortunato Barrile è il regista della Scuola Basket Viola

La Scuola di Basket Viola comunica di aver tesserato il playmaker Fortunato Barrile: il play sarà il nuovo direttore d'orchestra per la compagine che si appresta a disputare il massimo campionato regionale di Calabria, la C Silver.

Il regista è conosciuto e stimato nel mondo del basket calabrese.

Due anni fa di questi tempi si era conquistato una maglia per la Serie A2, poco prima si è formato in C nazionale con la canotta della Cestistica Gioiese e della Vis Reggio.

Oggi, continuando il suo percorso di studi ha continuato a brillare in C Silver Calabria dove ha ben figurato crescendo annata dopo annata con i colori di Val Gallico e Vis giocando semifinali e finali di categoria.

Fortunato Barrile, regista moderno ed atletico è stato sfornato dalla cantera nero-arancio dove ha mosso i primi passi sin da bambino: il classe 1995 ritorna al passato.

Con i colori della Sbv ha vinto tutti i titoli giovanili disponibili a livello regionale migliorandosi stagione dopo stagione.

In nero-arancio ritrova il suo Coach Peppe Polimeni , il General Manager Paolo Tripodi ed i suoi compagni di settore giovanile Viglianisi e Pandolfi.