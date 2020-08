Mister Bosco scende in campo per l'accademia di pallavolo calabrese

La pallavolo è un settore in crescita e l'idea di un'accademia specializzata nata in Calabria, a Cerzeto, nella Media Valle del Crati con 100 atleti, 16 dirigenti, tecnici ed allenatori calabresi non può che essere motivo d'orgoglio.

L'A.S. D Volley Academy è un progetto sportivo, educativo a tutto tondo, pensato per la formazione di giovani e giovanissimi campioni, promesse future di uno sport che non deve essere considerato di serie B.

Alla base di questo progetto, la società ha messo a disposizione dei propri emergenti pallavolisti, uno staff tecnico altamente qualificato, per sviluppare al meglio le capacità motorie e tecniche con l'intento di fare avvicinare i giovani dai 5 ai 17 anni al mondo della pallavolo.