Uno staff medico completo e specializzato per gli atleti della A.S. D Volley Academy

L'A.S. D Volley Academy è la prima accademia della pallavolo calabrese che si prende cura con professionalità ed impegno dei suoi atleti, sia dal punto di vista sportivo e fisico, sia dal punto di vista educativo.

La pallavolo, infatti è uno sport di gruppo sicuro che mette insieme il gesto atletico, lo spettacolo, la solidarietà e le relazioni umane.

Nulla è stato pensato a caso dall'associazione sportiva dilettantistica nata nella Media Valle del Crati, la società, per la prossima stagione 2020/2021, ha pensato proprio a tutto.

Una delle priorità dell'A.S. D Volley Academy è stata quella di mettere a disposizione dei propri giovani uno staff medico completo, con tutte le discipline e le specialità, fatto di professionisti ed esperti, che periodicamente e in maniera gratuita valuteranno le condizioni dei provetti pallavolisti, dai più piccoli iscritti, di 5 e 6 anni agli under 18.

Ad accogliere con entusiasmo il progetto di sport e di vita nato a Cerzeto, in provincia di Cosenza, il calabrese d'origine, Elmo Mannarino, Prof. Ordinario dell'Università degli studi di Perugia e super visore medico della SIR Safety Perugia Volley Team, squadra di pallavolo tra le più importanti in Italia in Europa.

In qualità di consulente medico esterno, Mannarino dichiara: "L'A.S.D Volley Academy, rappresenta una bellissima iniziativa per la Calabria, speriamo venga supportata dalle istituzioni. E' una vera opportunità di sport e di etica offerta alle nuove generazioni. La pallavolo infatti è uno sport completo che aggrega, forma e aiuta nella crescita. Fare parte di questo team di lavoro è importante, intervenire fin da giovani su ipotetiche patologie ed eventuali disturbi psicologici, permette di far crescere giovani sani che potrebbero diventare futuri campioni di pallavolo".

L'unicità del progetto regionale così come è strutturato e la cura dei dettagli è un punto di forza dell'A.S. D Volley Academy.

Questa è la considerazione fatta anche dal fisioterapista, Pierluigi Calabrese: "Per me è un onore far parte di questa equipe. Un modello di questo tipo, di una vera e propria accademia della pallavolo, che si prende cura della crescita dei ragazzi fin da piccoli, mancava nella nostra regione. È tutto molto organizzato, ogni figura competente segue una programmazione, non solo in caso di infortunio. Ogni due mesi verranno infatti fatti dei test per capire come cresceranno i ragazzi a livello posturale".

Sulla positività del progetto intervengono anche i podologi Giuseppe Capalbo e sua moglie Enrichetta Di Cello: "introdurre la nostra figura nello staff medico è stato estremamente importante e innovativo. Il podologo, è infatti una figura determinante sul piano agonistico serve a: prevenire che un cattivo gesto atletico possa provocare danni importanti nell'atleta; serve a ricercare alterazioni bio-meccaniche negli arti inferiori e a valutare la postura del piede per migliorare la prestazione in campo".

L' A.S. D Volley Academy ha inserito nel team anche risorse molto giovani come la logopedista Martina Meringolo e la psicologa Chiara Giovinco.

"Far parte di questa scuola di pallavolo e di vita è un'ottima occasione per osservare un ampio specchio di bambini. Facendo uno screening potrò valutare i vari problemi legati alla parola e al linguaggio ed essere da supporto per i genitori", dice la logopedista.

La pensa allo stesso modo Chiara Giovinco: "Il progetto è strutturato bene. Come psicologa mi occuperò di osservare i ragazzi per favorire gli inserimenti nel gruppo di atleti portatori di disabilità. E tra le altre attività in programma mi soffermerò su sprono e motivazione."

L'A.S. D Volley Academy metterà inoltre a disposizione dei suoi pallavolisti: un medico dello sport, un preparatore atletico, un dentista, un odontoiatra, un fisiatra, un ortopedico, un nutrizionista, un otorino, un cardiologo, un oculista ed un ecografo.