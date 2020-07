Giuseppe Salerno resta con la Pirossigeno. Il forte attaccante cosentino è stato confermato dalla dirigenza cosentina nell'organico che disputerà la stagione di serie A2 2020/2021. Salerno, pivot dalla forza fisica incontenibile, lo scorso anno è stato un punto di forza della squadra che ha portato la PIrossigeno Città di Cosenza in serie A2. Mister Tuoto è certo che anche nel prossimo campionato Salerno sarà determinante. Trentuno anni, il pivot cosentino vanta anche oltre a una buona esperienza, un curriculum di tutto rispetto. Ben cinque le promozione conquistate in carriera, un risultato che può ancora essere migliorato. Soddisfazione in seno alla dirigenza rossoblù per la riconferma di Salerno, ma anche e soprattutto perché lentamente il roster sta prendendo forma. Sono in conclusione trattative importanti con alcuni stranieri e a giorni si dovrebbe chiudere con la firma sul contratto. Mister Tuoto, intanto, sta lavorando al programma di lavoro per l'avvio della preparazione che avverrà il 7 settembre sul parquet del palaCosentia. Come noto, il campionato prenderà il via il 17 ottobre.

Dettagli Creato Domenica, 19 Luglio 2020 12:54