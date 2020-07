Sinergia Volley Reghion – Elio Sozzi per il futuro della pallavolo reggina

Volley Reghion e Polisportiva Elio Sozzi insieme per sviluppare la pallavolo del futuro in riva allo Stretto.

Infatti, le due società reggine, presiedute rispettivamente dal Patron Rappoccio e Tommaso Laurenda, hanno sottoscritto una partnership tecnica ed organizzativa per far crescere nuove giocatrici al fine di farle emergere nel contesto prima locale e poi nazionale.

Nello specifico, la Elio Sozzi, storico sodalizio calabrese a livello di prima squadra e di settore giovanile, sosterrà la Volley Reghion nella costituzione del vivaio bianco - blu, a livello di Under 13, Under 15 e Prima divisione, sotto la denominazione di "Reghion - Sozzi"

Un accordo fondamentale per la società del Patron Rappoccio, considerato che la stessa si potrà avvalere dell'esperienza pluriennale e delle competenze tecniche ed organizzative della Elio Sozzi, più volte dimostrate dalle vittorie di numerosi tornei che l'hanno resa fra i vivai più all'avanguardia tra il Pollino e lo Stretto.

A testimonianza di tutto ciò, la partecipazione alla Serie C sotto il nome di Elio Sozzi dell'S3, dell'Under 13, dell'Under 15, dell'Under 17 e dell'Under19, grande occasione di crescita tecnica ed umana per le giovani promesse del volley reggino.

E' grande la soddisfazione per entrambe le società non solo per l'aspetto sportivo, ma anche per la volontà e la capacità di mettere in campo una sinergia in un territorio problematico nel quale è difficile fare rete fra le diverse realtà, non solo a livello sportivo.