Mario Pagliuso, il musicista, confermato nella Pirossigeno

Una riconferma scontata quella di Mario Pagliuso, classe 1998, cosentino doc. Scontata perché fortemente voluta sia dall'atleta che dalla società dopo il buon campionato disputato dal giocatore nella passata stagione. Pagliuso, detto il musicista perché ha alle spalle anni di conservatorio e suona il pianoforte, va ad aggiungersi a Del Ferraro, Marchio, Poti che sono i primi nomi che iniziano a dare forma al roster 2020/2021.

Giovanissimo, Pagliuso vanta già alcuni importanti campionanti alle spalle culminati con la promozione: nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato di serie B con la Magic Crati e l'anno successivo quello con la Pirossigeno. Nel 2017 è stato proclamato miglior giovane Calabrese di "Noi del calcio a 5"

Queste le parole di Mario Pagliuso subito dopo la firma dell'accordo: "Sono contento di aver rinnovato un altro anno con questa società, dopo la splendida annata appena trascorsa. Essere tra i confermati non può che rendermi orgoglioso e spingermi a dare sempre di più per la maglia della mia città". Ovviamente la società continua il lavoro che in questo periodo vuol dire completare l'organico da mettere a disposizione di mister Tuoto e definire i dettagli sulla organizzazione societaria. Fuoco e Piro vogliono portare in alto il nome della società e su questo si sta lavorando. Nulla sarà lasciato al caso ma tutto sarà frutto di meticolosa programmazione.