Tonno Callipo, la fascia di capitano a Davide Saitta. Baldovin: "Un leader e un esempio"

Anche se ancora alle battute 'inaugurali', la preparazione pre-campionato della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia inizia a produrre i primi pezzi per comporre il quadro su cui comparirà il nuovo volto della squadra edizione 2020-2021.

Uno di questi è quello che riporta la nomina del capitano dei giallorossi annunciata direttamente dall'allenatore Valerio Baldovin: "Di comune accordo con tutto lo staff abbiamo scelto il palleggiatore Davide Saitta in quanto riteniamo possa essere la persona giusta per ricoprire questo tipo di ruolo sia in termini di leadership che di esempio. Dal canto suo l'atleta ha accettato molto volentieri".

Una decisione ben motivata se si mette in conto il peso del trascorso del regista siculo che già nelle sue precedenti esperienze è stato considerato un punto di riferimento importante per la propria squadra. Coach Baldovin ha però precisato che ad agevolare l'attività di Saitta dovrà esserci la cooperazione degli altri 'navigati' del gruppo: "Ci tengo ad aggiungere che mi aspetto anche da parte di coloro che hanno un buon bagaglio di esperienza la disponibilità ad aiutarlo e coadiuvarlo nello svolgere un compito abbastanza complicato e delicato per il quale bisogna investire molta energia e responsabilità".

Prosegue, intanto, il lavoro di preparazione che in questa fase iniziale sta puntando alla graduale ripresa tecnica oltre che fisica degli atleti. Per mister Baldovin soprattutto l'occasione per 'tastare il terreno' e prendere le misure al suo team. Arrivati alla quarta giornata di allenamento in palestra ha commentato: "Le impressioni sono state positive sia sotto il profilo dell'organizzazione dell'attività sia dal punto di vista comportamentale dei giocatori".

Troppo presto per fare bilanci ma è essenziale partire con il piede giusto: "È ancora prematuro trarre delle conclusioni perché siamo ancora agli albori. Diciamo che ci stiamo conoscendo a vicenda con i ragazzi. Questi sono anche dei momenti moto belli perché molto dipende da qui. Si respira un buon entusiasmo all'interno del gruppo. Fino ad adesso nessun intoppo".

Una buona carica positiva si percepisce anche dalle parole del neo allenatore: "Credo che questo gruppo sia molto interessante. Il mio obiettivo è quello di arrivare alla migliore performance di gruppo più che puntare sulle caratteristiche individuali dei giocatori che chiaramente dovremo cercare di esaltare ma trovando un sistema di squadra prima di tutto".

Poi un'occhiata al pagellone della Superlega comparso stamattina sulle pagine di 'V come Volley': "Il giudizio ai nastri di partenza ci sta da parte dei giornalisti. I campionati passati hanno dimostrato che per misurarne la valenza bisogna vedere di che pasta è fatto il gruppo, di come lavora insieme sul campo e fuori dal campo. Noi partiamo da un paio di stagioni difficili ma potremmo fare leva proprio su questo per cercare di fare in modo di non incorrere in eventuali errori del passato e portare a casa buoni risultati".

E su Rossard? "È un giocatore molto tecnico ma gioca in Italia per il primo anno quindi dovrà trovare il suo adattamento alla nuova realtà sia dal punto di vista culturale che del campionato stesso, differente da quelli disputati in precedenza. È un giocatore importante per noi ma non sarà solo attraverso di lui che faremo qualcosa di buono. Lui deve essere una delle pedine importanti".

Prontezza e capacità di adattamento per ovviare alle assenze degli schiacciatori Birigui e Defalco: "È un'eventualità che spesso si verifica durante la preparazione per varie motivazioni e non bisogna farsi cogliere impreparati. Come spesso si fa abbiamo integrato la rosa con qualche giocatore proveniente dal Settore. Speriamo che il roster si completi il primo possibile in modo da permetterci di perfezionare meccanismi di squadra e di gioco".

Il planning di lavoro della seconda settimana è già pronto e non prevede grandi stravolgimenti: "Non cambieranno le tematiche in quanto si tratterà sempre di lavorare sul condizionamento fisico-atletico e sul ricondizionamento tecnico però aumenterà il volume del lavoro. Se questa settimana è stata a ritmi blandi, dalla prossima invece il carico del lavoro comincerà ad essere quello standard della pre-season".