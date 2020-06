Carmen Bellapianta è una nuova giocatrice della Volley Reghion

La Volley Reghion piazza il suo primo acquisto per la stagione 2020/21. Si tratta di Carmen Bellapianta, schiacciatrice nel proprio curriculum presenze in A2 e B1. Nelle ultime cinque stagioni ha giocato con FLV Cerignola (Fg), Planet Volley (Ct), Cutrofiano Volley (Le), Pallavolo Cerignola (Fg) e Volley Hermaea (OT).

Bellapianta arriva a Reggio dopo un campionato importante a Cerignola, nel quale con la compagne pugliese ha sfiorato la promozione in A2. Già durante la scorsa estate il DS Notaro aveva tentato di portarla in maglia bianco – blu, ma, per esigenze lavorative, la giocatrice aveva rifiutato. Invece, oggi il matrimonio fra la Bellapianta e la Volley Reghion è stato finalmente celebrato, con la dirigenza felice di averla potuta ingaggiare.

«Ho accettato il progetto della neopromossa Reghion, che giá mi aveva corteggiato l'estate scorsa e alla quale avevo a malincuore dovuto dire di 'no' per esigenze lavorative, ma adesso sono felicemente a Reggio. Non vedo l'ora di tornare a giocare in Calabria, terra già a me familiare dopo la mia esperienza nella Volley Soverato. Conosco il roster allestito dalla società, mi auguro ci prenderemo delle belle soddisfazioni» sono le prime parole della Bellapianta in bianco – blu.