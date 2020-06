La Volley Reghion annuncia Giuseppe Cormaci come nuovo direttore generale

Giuseppe Cormaci arriva a consolidare lo staff dirigenziale e tecnico il nuovo Direttore Generale della ASD VOLLEY REGHION. Il nuovo DG è un grande colpo di mercato per questa nuova avventura in serie B1, una persona che sicuramente riuscirà a dare un fondamentale contributo vista la sua notevole esperienza in campo Nazionale e Regionale nel mondo della pallavolo.

In questa stagione da "matricola", la Volley Reghion ha deciso di dotarsi di una struttura dirigenziale, organizzativa e tecnica più che efficace, quindi, dopo la riconferma del Ds Gianluca Notaro all'interno dello staff dirigenziale, si registra questo importante arrivo. Sarà un ruolo importante quello che verrà ricoperto da Giuseppe Cormaci, Dirigente con un curriculum di tutto rispetto, sul quale si possono leggere prestigiosi incarichi come Presidente Provinciale Fipav, Responsabile del Comitato organizzatore locale del Word Grand Prix negli anni 2004-2005-2006, Vice Presidente del Comitato organizzativo locale dei Mondiali di Pallavolo Maschile nel 2010, senza dimenticare riconoscimenti vari come il Premio Coni Dirigente sportivo 2010.

Cormaci si è detto subito pronto ed entusiasta a mettere a disposizione la sua esperienza al servizio del sodalizio del Patron Rappoccio.