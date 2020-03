Coronavirus, la Tonno Callipo concluderà il suo campionato senza pubblico

Giocare senza tifosi, che sono l'essenza dello sport, non è mai bello. Eppure, in questo momento, nel complesso "bilanciamento dei valori" non poteva non prevalere la scelta di salvaguardare e tutelare la salute. Così la Lega Pallavolo Serie A, in seguito all'emissione da parte del presidente del Consiglio del decreto legge sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus, ha disposto che, a partire dall'imminente fine settimana, fino al 3 aprile 2020 tutte le partite di SuperLega (e anche quelle di A2 e A3) si disputeranno a porte chiuse.

Baranowicz e compagni, che a Ravenna ieri sera nell'anticipo della decima giornata di ritorno, hanno già compiuto l'esperienza di scendere in campo in un palazzetto vuoto e silenzioso, si ritroveranno a disputare le ultime quattro partite di Campionato senza poter contare sul caloroso supporto del proprio pubblico.

Tra le gare interessate dal provvedimento ci sono anche quelle casalinghe contro Allianz Milano in programma mercoledì 11 marzo alle ore 19.30 al PalaMaiata e quella, decisiva ai fini della salvezza, contro la diretta concorrente Top Volley Cisterna che andrà in scena sabato 14 marzo alle ore 18 (diretta RaiSport). Un match, quest'ultimo, in cui certamente l'effetto tifo avrebbe potuto fare la differenza. Stando così le cose, invece, la formazione di coach Cichello lotterà in solitaria per difendere la permanenza nel massimo campionato italiano di volley e, per certi versi, sentirà ancora di più la responsabilità dell'epilogo di questa stagione agonistica. Adesso, più che mai, si può affermare che le sorti della Tonno Callipo restano in mano ad Abouba & company. I giallorossi dovranno farsi valere in campo contando esclusivamente sui propri mezzi e, al contempo, con la consapevolezza che gli occhi di migliaia di tifosi resteranno incollati sugli schermi televisivi per tutta la durata della gara con la speranza che dal campo arrivi un verdetto positivo.

GARE IN PROGRAMMA

Mercoledì 11 marzo, ore 19.30 (diretta Eleven Sports)

Tonno Callipo Calabria VV - Allianz Milano - GARA A PORTE CHIUSE

Sabato 14 marzo, ore 18.00 (diretta RaiSport)

Tonno Callipo Calabria VV - Top Volley Cisterna - GARA A PORTE CHIUSE

Domenica 22 marzo, ore 18.00 (diretta Eleven Sports)

Vero Volley Monza - Tonno Callipo Calabria VV - GARA A PORTE CHIUSE

Domenica 29 marzo, ore 18.00 (diretta Eleven Sports)

Tonno Callipo Calabria VV - Leo Shoes Modena - GARA A PORTE CHIUSE

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 51, Cucine Lube Civitanova 51, Leo Shoes Modena 49, Itas Trentino 44, Allianz Milano 36, Consar Ravenna 26, Kioene Padova 25, Vero Volley Monza 23, Calzedonia Verona 22, Gas Sales Piacenza 18, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 16, Top Volley Cisterna 15, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5