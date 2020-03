Atletica: altra medaglia d'oro per Carmine Talarico

Nella mezza maratona di Marina di Ginosa (TA) arriva un altro trionfo assoluto per l'atleta Carmine Talarico, alla sua seconda uscita ufficiale con la canotta della Scuola Atletica Krotoniate.

Dopo la prima prestigiosa vittoria alla Maratonina dello Jonio di Gallipoli lo scorso 26 gennaio, il forte atleta krotoniate fa il bis aggiudicandosi la medaglia d'oro di categoria nel Trofeo dalle Gravine al Mare di Ginosa, giunto alla sua 13^ edizione.

La gara nella cittadina tarantina è stata molto partecipata e combattuta, in particolare per l'annullamento della concomitante mezza maratona di Lecce, che ha quindi fatto dirottare svariate centinaia di runners in terra di Ginosa.

Tra i quasi 500 atleti che hanno tagliato il traguardo, Carmine Talarico ha concluso i canonici 21,0975Km con il crono finale di 1h24'10'', ottenendo il 29° piazzamento assoluto, che gli è valso la medaglia d'oro nella sua categoria (SM55).

Un altro tassello che si aggiunge così tra i lodevoli risultati dal ricco calendario delle attività sportive della Scuola Atletica Krotoniate, sia nel settore giovanile sia in quello assoluto e master, per promuovere il sano atletismo e agonismo nel territorio crotonese, dove Carmine Talarico ne è un esempio assoluto.