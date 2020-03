La Dirigenza Nazionale FIKBMS incontra il territorio Calabria presso il CUS Cosenza

Nella mattinata del 1 marzo presso l'Universita della Calabria negli impianti sportivi del CUS Cosenza, alla presenza del Presidente Nazionale M° Donato Milano e del Presidente Comitato Regionale Calabria M° Giorgio Lico e il Coordinatore Lega Pro Italia M° Massimo Liberati, si è svolta la prima riunione Federale FIKBMS 2020. Alla manifestazione hanno partecipato tutte le ASD affiliate in Calabria.

Il Presidente del Comitato Regionale Giorgio Lico ha esposto l'incremento delle attività sul Territorio Calabrese e le affiliazioni di nuove ASD e su quelle future in programma sino a fine Stagione.

Dopo l'intervento del Presidente Lico è intervenuto il Coordinatore Lega Pro Italia chiedendo a tutte le Società la collaborazione per una crescita armonica degli sport da Ring, rendendosi disponibile per tutto quello che concerne l'organizzazione e la programmazione di questo settore che si sta affermando sul territorio.

Il Presidente Nazionale FIKBMS Donato Milano, che ha ricevuto notevoli consensi, ha improntato il suo intervento sull'importanza della collaborazione fra tutte le Società Calabresi credendo fermamente nella riuscita di tale obiettivo.

A conclusione della Riunione si è svolto lo stage presso la Palestra CUS Cosenza sita in Quartiere Monaci di Rende (CS), dove si svolge l'attività di KICKBOXING tenuta dal Istruttore Federale William Gabriele. Lo stage, coordinato magistralmente dal M° Massimo Liberati, che ha svolto nella prima parte l'attività tecnico-tattica, è stato seguito dagli atleti che hanno appreso le nuove tecniche e gli accorgimenti per affrontare al meglio le grandi sfide che a loro riserva il mondo dello sport.

Successivamente il M° Massimo Liberati ha tenuto il Seminario sul modello di prestazione e nuove metodologie di allenamento.

All'evento hanno aderito gli atleti delle ASD e i Maestri William Gabriele organizzatore dell'evento stesso, Danilo Bruno, Gianbattista Ranieri, Mario Aloe, Domenico Massarini.

Il Dott. Marcello Fiore, Presidente del CUS Cosenza a cui è stata consegnata una targa in nome del suo impegno e della sua disponibilità, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di un così importante evento nelle strutture del CUS e che ha riscosso grande successo.

Dettagli Creato Martedì, 03 Marzo 2020 16:42