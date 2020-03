Bovalino (RC): nuova vittoria del BC5 che resiste in seconda posizione

Anche ieri un'altra bella vittoria in trasferta del Bovalino calcio a 5 (secondo in classifica con 34 punti), che tiene così a distanza gli immediati inseguitori (Ecosistem Lamezia Soccer 30 punti e Nuova Pro Nissa 29) mentre in vetta veleggia sempre il Città di Cosenza (46 punti), quintetto che non sbaglia più un colpo ed anche ieri ha vinto facile in trasferta (1-4) sul campo dell'Akrgas futsal.

La prestazione dei reggini è stata l'ulteriore conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di una squadra che oltre a mettere in mostra un gioco corale di assoluto livello fa della compattezza e della sagacia tattica le armi migliori. Reparti che funzionano con un sincronismo quasi perfetto, giro palla che spesso disorienta i piani degli avversari e qualità tecnica di assoluto prim'ordine fanno del BC5 la principale pretendente nella corsa play off. A piazza Armerina si è vista l'ennesima prova di forza degli uomini di mister Venanzi. La partita inizia ed è subito il portiere brasiliano Dias Rocha a rompere gli indugi portando in vantaggio, di testa, gli amaranto (0-1), passano solo pochi minuti ed al 5' è Crespo a raddoppiare, altri tre minuti e le reti di vantaggio per gli ospiti salgono a tre con il gol di Scervino. Allo scoccare del 20' è invece Robledo a firmare lo 0-4 che fa chiudere così la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa, nel giro di cinque minuti, i padroni di casa realizzano una doppia segnatura con Geovane (1-4) e con Dos Santos Moises (2-4). Gli ospiti non si lasciano intimorire e riprendono a macinare gioco realizzando ancora con Robledo il quinto gol (1-5) e subito dopo con Villoria il sesto (1-6), al 38' per i padroni di casa è ancora Geovane a segnare portando il risultato sul 3-6. Nei minuti finali è invece il capitano Bruno Federico, per gli amaranto, a marcare il tabellino (3-7) e subito dopo ancora Scervino per il 3 a 8, quasi sui titoli di coda, ancora Geovane, fissa il risultato finale sul 4-8.

La partita si conclude con un brutto fallo da espulsione di Falcone su Crivi che fa salire per un attimo la tensione in campo. Alla fine dell'incontro, ovviamente, euforia negli spogliatoi reggini, anche perché si è vinto su un campo ritenuto a giusta ragione uno dei più temibili del torneo. Domenica prossima al Pala La Cava di Bovalino sarà di scena un incontro da non perdere, la squadra del Presidente Scordino affronterà a viso aperto il Lamezia che tenterà il tutto per tutto per rimanere sulla scia degli amaranto in questo finale di torneo che è tutto da vivere.